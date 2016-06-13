Безуглов: «Сборная России прошла четыре проверки на допинг, Англия – ни одной»

Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что национальная команда подвергается доскональному допинг-контролю на Евро-2016 со стороны УЕФА

«К России трижды приезжали брать допинг-тесты у 10-ти человек, в четвертый раз – у четырех. Рекорд поставлен – к нам приехали в 6:30 утра.

В 6:30 утра к России приехали за два дня до матча с Англией. Нас проверили четыре раза, Англию, как говорят их журналисты, – ни разу.

Не дождетесь! У сборной России не было проблем с допингом», – сказал Безуглов.