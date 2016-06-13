ВОБ: «Беспорядки после матча Англия – Россия бросают тень на всех российских болельщиков»

Всероссийское объединение болельщиков на своем официальном сайте выразило недовольство поведением поведением российских фанатов после матча Англия – Россия (1:1) на Евро-2016.



«Всероссийское объединение болельщиков резко осуждает любые нарушения правил поведения на спортивных мероприятиях, которые влекут санкции в отношении сборной России!



Беспорядки, которые произошли на стадионе в Марселе в концовке матча чемпионата Европы между сборными России и Англии, бросают тень на всех российских болельщиков, а также на Россию, как на страну-хозяйку чемпионата мира 2018 года.



Еще раз призываем всех российских болельщиков поддерживать команду так, чтобы это шло ей на пользу, а не в ущерб, и не поддаваться на провокации. Союз европейских футбольных ассоциаций уже заявил, что готов дисквалифицировать сборные, чьи болельщики ставят под угрозу безопасность на матчах. Надеемся на ваше понимание», — гласит обращение.