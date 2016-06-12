Дзюба: «Англичане нас душили, их защитники играли жестко, били сильно, но всегда извинялись»

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил результат матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1).

«Мы хотели выиграть, но как складывалась игра и что мы отбились на 92-й минуте – это дорогого стоит! Я считаю, что первый тайм был нервозный. Начало получилось нервозное, англичане нас душили, но второй тайм играли спокойно, положили мяч на землю.

В обороне играли организованно, грамотно, практически не давали моментов, и пару раз Игорь Акинфеев вытащил очень хорошие мячи.

Видно, что защитники англичан играют жестко? Ну да. Бьют сильно, но хорошие ребята, всегда извинялись», – сказал Дзюба.