Мутко: «Перед ЧМ-2018 мы должны сохранять свой имидж, и не надо, чтобы люди его портили»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал участие российских фанатов в беспорядках до и после матча сборных России и Англии (1:1) в свете проведения ЧМ-2018.

«При чем здесь ЧМ-2018? Это чемпионат Европы, это разные турниры и разная организация.

Конечно, мы должны как хозяева будущего чемпионата мира имидж свой сохранять, и не надо, чтобы люди его портили. Это самое плохое», – сказал Мутко.

Ранее появилась информация о том, что УЕФА откроет дисциплинарное дело по итогам столкновений российских и английских фанатов в Марселе.