Четверо английских фанатов находятся в критическом состоянии, у одного остановилось сердце

Несколько десятков человек пострадали в ходе фанатских столкновений в Марселе.

Сообщается, что в больницы города поступили 35 человек. Один из англичан пережил остановку сердца, и сейчас врачи борются за его жизнь. Кроме того, еще четыре человека находятся в критическом состоянии.

Напомним, в день игры сборных России и Англии (1:1) в Марселе происходили беспорядки с участием болельщиков обеих команд, а после матча российские фанаты прорвались на сектор англичан и устроили там драку.