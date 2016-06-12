Дзюба: «Нет такого, что мы счастливы после ничьи с англичанами. Словаки будут злыми»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями после матча против команды Англии (1:1) в первом туре группового этапа Евро-2016.

«Нельзя расслабляться. Нет лавров, нет такого, что мы счастливы после ничьи с англичанами. Мы приехали сюда как минимум выйти из группы.

Словаки сейчас будут злыми, таким раненым зверем. Я думаю, что мы подготовимся, прибавим в организации игры впереди, а у нас очень хорошая команда. Мы можем что-то сделать.

Мы очень боялись, что в матче с англичанами не сможем выдержать, потому что товарищеские матчи показали, что это очень тяжело. Но сейчас игра показала, что мы выдержали», – сказал Дзюба.