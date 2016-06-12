Ребека Варди: «Нас травили газом и обращались как с животными»

Жена нападающего сборной Англии Джейми Варди Ребека Варди пожаловалась на действия французской полиции после матча против России (1:1).

«Это были худшие в моей жизни впечатления от пребывания на футбольном стадионе! Нас без причин травили слезоточивым газом, заперли и обращались с нами как с животными! Это было шокирующе!», – написала Ребека Варди на своей странице в Twitter.

Кроме того, сообщается, что вратарь англичан Джо Харт после матча подошел к своей семье на трибунах и попросил их быть осторожными во время выхода со стадиона.

Напомним, после игры российские фанаты ворвались на сектор с английскими болельщиками.