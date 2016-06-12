Российские фанаты ворвались на сектор англичан после матча

В матче первого тура группового этапа Евро-2016 сборные Англии и России сыграли вничью – 1:1.

После игры на стадионе начались волнения среди болельщиков. Российские фанаты прорвались на сектор с англичанами и принялись преследовать их, срывая флаги. Кроме того, один из россиян выбежал на поле, чтобы обнять Леонида Слуцкого.

Напомним, перед игрой в Марселе также происходили беспорядки с участием английских и российских фанатов.