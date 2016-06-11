Мутко: «Главное, чтобы наши парни играли так, как они умеют»

По мнению главы РФС Виталия Мутко, сборной России по силам обыграть Англию на Евро-2016. Напомним, что игра состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 22:00 по мск.



«Я даже не хочу никаких прогнозов, задач. Просто если ребята реализуют свой потенциал, я думаю, у нас все будет хорошо. Главное, чтобы мы гордились ими, видели, что эти парни все, что у них есть за душой, отдавали ради команды, ради страны. Хочется, чтобы это было так.



У меня совсем со временем плохо, поэтому матч с Англией посмотрю, для этого и прилетел, потом вернусь домой. Может быть, еще игру… Попробуем, может, пару матчей. Конечно, буду следить за сборной России, безусловно.



Вчера был на тренировке команды, на стадион в Марселе вышла лучшая команда Евро! Так что все нормально. Чувствуется, конечно, все в предвкушении. Такой турнир, праздник футбола, настроение хорошее у всех. В городе обстановка хорошая. Главное, чтобы наши парни играли так, как они умеют, чтобы болельщики болели, все радовались хорошему футболу, остальное все придeт», — сказал он.