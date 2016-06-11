Бэйл: «Англичане уверены, что могут победить нас, но это будет тяжелая игра»

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Напомним, что игра состоится 16 июня, а уже сегодня валлийцы сыграют с командой Словакии.



«Матч с Англией — это как дерби, ведь никто не хочет проигрывать такому принципиальному сопернику. У Уэльса больше страсти и гордости, чем у английской сборной. Мы обязательно продемонстрируем это в день игры. Нет никакого давления. Англичане уверены, что могут победить нас, но это будет тяжелая игра. Надеюсь, мы сможем победить», — сказал он.