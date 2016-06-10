Мутко: «Себя принижать не надо, так как команда у нас амбициозная, хорошая»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от старта национальной команды на Евро-2016. Сборная России проведет первый матч против Англии 11 июня.

«Я согласен, что сборная Англии – один из фаворитов чемпионата Европы. Это интересная, молодая, яркая команда, а английская Премьер-лига – одна из лучших в мире. Понятно, что играть против них будет сложно, но тем интереснее. Объективно говоря, англичане – фавориты матча с нами, но себя принижать не надо, так как команда у нас амбициозная, хорошая.

В нашей команде есть и опытные ребята, на сборах команда поработала хорошо. Надо поднимать уровень своего футбола, чемпионата, чтобы наши ребята играли в лучших мировых клубах, а клубы доходили хотя бы до полуфиналов еврокубков. Сейчас главное для нас – как следует стартовать. Надеюсь, наши ребята порадуют болельщиков.

Я прилетел в Марсель, поеду на тренировку команды. Видно, как французы стараются: сделали огромную фан-зону, заботятся о безопасности. Видел много россиян здесь, ну а англичане уже наводнили город – гуляют, поют», – сказал Мутко.