Де Хеа: «Я знаю, что я делал на протяжении жизни»

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа отрицает свое участие в сексуальных преступлениях в 2012 году.

«Я очень спокоен. Я знаю, что я делал на протяжении своей жизни. Знаю, что все это – фальшивка, и тут не о чем больше говорить.

Я понятия не имею, каким образом все это попало в прессу и откуда вообще взялось. Это всего лишь попытка опорочить чей-то имидж – не более», – сказал Де Хеа на созванной по этому поводу пресс-конференции.

Напомним, футболист также опроверг сведения о том, что из-за скандала он покинет расположение сборной на Евро.