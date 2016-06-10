Бэйл: «Моя готовность – 100 процентов!»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своей готовности к турниру накануне старта Евро-2016.

«Моя готовность – 100 процентов! Нашу команду называют «золотым поколением». Пусть журналисты раздают такие звания, это не наша работа. Но суть в том, что у нас собралась команда, которая приехала во Францию не для того, чтобы отбывать номер. Мы едины. Мы как братья. И хотим подарить праздник друг другу и болельщикам хорошей игрой.

Даже слышать не хочу о том, что сборная Уэльса – это «команда имени Бэйла». На поле выйдут 11 человек. Каждый будет биться друг за друга», – рассказал Бэйл.

Свой стартовый матч на турнире Уэльс проведет против Словакии 11 июня.