Mirror: Варди останется в запасе на матч с Россией, вместо него выйдет Стерлинг

Английская газета Mirror опубликовала состав сборной Англии, в котором, как утверждает издание, подопечные Роя Ходжсона начнут матч Евро-2016 против команды России.

Сообщается, что по сравнению с товарищеским матчем против Португалии (1:0), у англичан будут две замены в стартовом составе: Рахим Стерлинг и Адам Лаллана выйдут на поле вместо Джейми Варди и Джеймса Милнера.

Полностью состав англичан, опубликованный Mirror, выглядит следующим образом:

вратарь: Харт;

защитники: Уокер, Смоллинг, Кэйхилл, Роуз;

полузащитники: Руни, Дайер, Алли;

нападающие: Лаллана, Кейн, Стерлинг.