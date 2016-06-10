Mirror: Варди останется в запасе на матч с Россией, вместо него выйдет Стерлинг

Английская газета Mirror опубликовала состав сборной Англии, в котором, как утверждает издание, подопечные Роя Ходжсона начнут матч Евро-2016 против команды России.
Сообщается, что по сравнению с товарищеским матчем против Португалии (1:0), у англичан будут две замены в стартовом составе: Рахим Стерлинг и Адам Лаллана выйдут на поле вместо Джейми Варди и Джеймса Милнера.
Полностью состав англичан, опубликованный Mirror, выглядит следующим образом:
вратарь: Харт;
защитники: Уокер, Смоллинг, Кэйхилл, Роуз;
полузащитники: Руни, Дайер, Алли;
нападающие: Лаллана, Кейн, Стерлинг.
Источник: Mirror.co.uk