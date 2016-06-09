Генич: «Игроки сборной немного напряжены, все подустали друг от друга. Слуцкий на позитиве»

Комментатор Константин Генич, посетивший тренировку сборной России накануне чемпионата Европы, поделился впечатлениями об атмосфере в команде.

«Мне много рассказывали, что в сборной обстановка немного напряженная, все уже чуть-чуть подустали друг от друга и находятся в предвкушении, когда, наконец, начнется «официальная часть». Здорово, что мы стартуем уже во второй день турнира. Помню, на ЧМ-2014 команда начинала едва ли не самой последней, бразильцы к тому моменту уже два матча успели провести. Затянувшееся ожидание сковывало ребят.

Так что я нашел сборную в том состоянии, в каком и ожидал. Все действительно немного напряжены. Не сказал бы, что на лицах игроков видна усталость, но не могу говорить и о том, что люди выходят на поле с радостными эмоциями и воздушными шарами, как на фестиваль.

Слуцкий же, наоборот, на позитиве. Но, возможно, это маска, а внутри у него все клокочет и дрожит. Ощущается, что он весь в ожидании первого матча. С другой стороны, Леонид Викторович всегда был общительным с журналистами», – сказал Генич.