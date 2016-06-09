Около 15 тысяч болельщиков поддержат сборную России в игре с Англией

Генеральное консульство РФ в Марселе ожидает около 35 тысяч российских болельщиков в день матча чемпионата Европы между сборными России и Англии. Напомним, встреча состоится 11 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Местные власти ожидают 13 тысяч наших болельщиков на стадионе. Думаю, их будет 15, потому что болельщики имели возможность покупать билеты не только в России. Также ожидаем 15-20 тысяч россиян, которые захотят посетить фан-зону.

Безопасность? Шеф полиции господин Лоран Нунез заверил нас, что они готовы к любому развитию событий и что на данный момент никаких причин запрещать или вводить какие-либо ограничения нет. Город готов, и безопасность на предельном уровне», – сообщил генконсул РФ Сергей Молчанов.