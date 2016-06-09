Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев: «Жирков – серьезная потеря для России»

9 июня 2016, 10:52
5

Известный российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал состав сборной России перед стартом Евро-2016 во Франции.

– 31 мая сборная России подала заявку. Вы согласны со всеми 23 фамилиями?

– Не такой уж сейчас большой круг кандидатов в национальную команду, чтобы были большие расхождения. Почти все сильнейшие вызваны. Единственное, что не знаю, какая на самом деле ситуация с Юрием Жирковым: травма у него или какие-то другие причины, но это серьезная потеря. Он очень здорово закрывал позицию левого защитника и в «Зените», и в сборной. Но при этом я всегда за то, чтобы состав, стратегию турнирной борьбы и тактику на каждый матч определял главный тренер, и он же полностью отвечает за результат.

– Сборная потеряла Дзагоева. Кто-то способен его заменить?

– В данном случае его потеря невосполнима. Алан провел мощный сезон, находился в потрясающей форме, а четыре года назад на Евро-2012 он был одним из лучших – и не только в составе сборной России, а вообще на турнире. Я ждал, что грядущий чемпионат Европы станет его звездным часом. Заменить его могут Шатов или Мамаев. В Пашу Мамаева я особенно верю. Я очень пристально наблюдал за ним весь сезон, и он играл либо хорошо, либо очень хорошо – провалов вообще не было. Сочетание Мамаев – Дзагоев выглядело бы вообще идеально: два инсайда, способные поддержать атаку.

– В составе нет никого из команды-сенсации чемпионата России – «Ростова». Закономерно?

– Мне очень интересен Полоз, молодой нападающий. Ерохин очень выделялся в «Урале» и мощно провел концовку чемпионата в «Ростове». Возможно, это не те игроки, которые бы определяли лицо сборной, но это футболисты с перспективой. А то, что Джанаев окажется в национальной команде, у меня вообще не было сомнений – настолько ровно и мощно он провел этот сезон. Я ждал, что он будет реально конкурировать с Акинфеевым.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ФК Зенит всея Руси
1465462920
К сожалению, те времена, когда Газзаев принимал решения по сборной, уже в далёком прошлом. Теперь все его рассуждения - как человека, даже не работающего в РПЛ и вообще не имеющего свежей тренерской практики - уже имеют ценность на уровне любого пенсионера. Это как если бы пришёл опытный лётчик, всю жизнь отлетавший на бипланах - и принялся укорять современного истребителя за то. что тот не так взлетает, не так садится и вообще не носит кожаного шлема. Газзаев не актуален.
Ответить
Raider26
1465463599
Да, Жирков это потеря ((
Ответить
Бан
1465469476
Жирков сильно сдал после ЦСКА и Челси, хотя и остается одним из лучших российских крайних защитников/полузащитников. Играет хорошо, но не блестяще. При нынешнем Широкове, особенно не хватает Дзагоева. Команда осталась практически без креатива (Мамаев не сыгран со сборной, Шатов не стабилен, Иванов вообще потерялся).
Ответить
andr2112
1465476576
Хоть один трезво оценил, кто является основной потерей для сборной!
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
2
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
5
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
4
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+