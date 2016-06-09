Газзаев: «Жирков – серьезная потеря для России»

Известный российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал состав сборной России перед стартом Евро-2016 во Франции.

– 31 мая сборная России подала заявку. Вы согласны со всеми 23 фамилиями?

– Не такой уж сейчас большой круг кандидатов в национальную команду, чтобы были большие расхождения. Почти все сильнейшие вызваны. Единственное, что не знаю, какая на самом деле ситуация с Юрием Жирковым: травма у него или какие-то другие причины, но это серьезная потеря. Он очень здорово закрывал позицию левого защитника и в «Зените», и в сборной. Но при этом я всегда за то, чтобы состав, стратегию турнирной борьбы и тактику на каждый матч определял главный тренер, и он же полностью отвечает за результат.

– Сборная потеряла Дзагоева. Кто-то способен его заменить?

– В данном случае его потеря невосполнима. Алан провел мощный сезон, находился в потрясающей форме, а четыре года назад на Евро-2012 он был одним из лучших – и не только в составе сборной России, а вообще на турнире. Я ждал, что грядущий чемпионат Европы станет его звездным часом. Заменить его могут Шатов или Мамаев. В Пашу Мамаева я особенно верю. Я очень пристально наблюдал за ним весь сезон, и он играл либо хорошо, либо очень хорошо – провалов вообще не было. Сочетание Мамаев – Дзагоев выглядело бы вообще идеально: два инсайда, способные поддержать атаку.

– В составе нет никого из команды-сенсации чемпионата России – «Ростова». Закономерно?

– Мне очень интересен Полоз, молодой нападающий. Ерохин очень выделялся в «Урале» и мощно провел концовку чемпионата в «Ростове». Возможно, это не те игроки, которые бы определяли лицо сборной, но это футболисты с перспективой. А то, что Джанаев окажется в национальной команде, у меня вообще не было сомнений – настолько ровно и мощно он провел этот сезон. Я ждал, что он будет реально конкурировать с Акинфеевым.