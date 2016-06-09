Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» и «Фиорентина» нацелились на Тельо

    «Фиорентина» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении крайнего полузащитника «Барселоны» Кристиана Тельо.

    Вторую часть прошедшего сезона 24-летний испанец провел в аренде во флорентийском клубе, и теперь «фиалки» проявляют желание выкупить права на игрока, предлагая восемь миллионов евро.

    Однако оппонент «Фиорентины» в лице «Ливерпуля» уже долгий срок наблюдает за Тельо и также непрочь видеть футболиста в своих рядах.

    Однако «Барселона» не спешит расставаться с Тельо, так как сначала сине-гранатовые хотят укрепить атакующую линию. В прошедшем розыгрыше Серии А хавбек принял участие в 15-ти матчах, записав в свой актив два забитых мяча и четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11