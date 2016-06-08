Microsoft: Германия станет победителем Евро-2016

Отдел экспертов компании Microsoft смог определить сборную, которая станет победителем Евро-2016, прибегнув к информационным технологиям. Если верить их расчетам, в финале континентального первенства сойдутся команды Германии и Испании. С 66-процентной вероятностью победа достанется подопечным Йоахима Лева.

Для прогноза использовался специально созданный алгоритм, обрабатывающий всевозможную статистическую информацию о командах.

Как отметил директор по маркетингу технологий обработки данных и облачной платформы Microsoft в России Дмитрий Марченко, эксперты компании верно назвали результаты 15-ти из 16-ти игр чемпионата мира-2014.