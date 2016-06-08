Бэйл: «Коулман изменил валлийский футбол»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл перед стартом Евро-2016 поделился впечатлениями от попадания на этот турнир, отметив важную роль в этом наставника команды Криса Коулмана.

– Вы говорили, что для Уэльса выход на Евро-2016 сравним с победой в Лиге чемпионов. По-прежнему так считаете?

– Да, определенно. Для нас как для страны это потрясающее достижение, историческое событие. Считаю его одним из крупнейших достижений в своей футбольной карьере.

– Как вы думаете, чего Уэльс может добиться в финальной стадии?

– Квалификацию прошли классные команды, но и мы едем туда не номер отбывать. С кем бы мы ни играли, мы верим в свои способности. Наша цель – победа в каждом матче, а если так оно и будет, то мы выиграем чемпионат. Мы едем, чтобы выложиться по максимуму и показать все, на что мы способны.

– За время вашего выступления в сборной результаты команды существенно изменились. Что произошло?

– Когда я только начинал, в команду вливалось много молодежи. Джон Тошак и Брайан Флинн выискивали молодых парней и быстро вводили их в состав. Эта тенденция сохранялась в сборной, но теперь у нас есть хоть и молодая, но в то же время опытная команда, игроки которой провели много матчей на международной арене. Мы привыкли к матчам на уровне сборных. Мы отлично ладим, знаем манеру игры каждого из нас. Так мы и действуем на поле – все вместе.

– Какое влияние оказал Крис Коулман?

– По мне, так он проделал удивительную работу. Он изменил валлийский футбол, привил нам индивидуальный стиль. Не сомневаюсь, что он продумал план на будущее, как сделать нас сильнее. Он хочет, чтобы мы выходили на чемпионаты мира и Европы регулярно, а не только в этот раз. Для меня очень важно, чтобы он продолжал тренировать сборную Уэльса.