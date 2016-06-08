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    «Томь» планирует избавиться от двух молодых защитников

    Вернувшаяся в Премьер-лигу «Томь» планирует избавиться от двух своих защитников. 22-летний Артем Ярмолицкий провел в прошедшем сезоне за клуб лишь четыре матча. Во второй части сезона он выступал за армянскую «Мику» на правах аренды. Ярмолицкий является воспитанником столичного «Динамо».

    Вторым кандидатом на отчисление является 21-летний Даниил Чалов. Первым его профессиональным клубом был московский «Локомотив». На его счету семь матчей ФНЛ сезона-2015/16.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2016 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 июня 2016, 15:41

      Правильно хоть и молодые, но балласт, даже в ФНЛ ни чем себя не проявили, разве что в дубль.

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