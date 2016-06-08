«Томь» планирует избавиться от двух молодых защитников

Вернувшаяся в Премьер-лигу «Томь» планирует избавиться от двух своих защитников. 22-летний Артем Ярмолицкий провел в прошедшем сезоне за клуб лишь четыре матча. Во второй части сезона он выступал за армянскую «Мику» на правах аренды. Ярмолицкий является воспитанником столичного «Динамо».

Вторым кандидатом на отчисление является 21-летний Даниил Чалов. Первым его профессиональным клубом был московский «Локомотив». На его счету семь матчей ФНЛ сезона-2015/16.