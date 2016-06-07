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    Мостовой: «Шалимов, Канчельскис, Колыванов – с ними никто из нынешнего поколения рядом не стоит»

    Бывший игрок сборной России Александар Мостовой уверен, что его поколение игроков было лучше теперешнего.

    «Лучшие игроки страны 90-х – Игорь Шалимов, Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов. С этими троими из ребят нынешнего поколения я бы никого и рядом не поставил. Я сужу по тому, как люди играют, и по качествам, которые они проявляют. Колыванов в Италии пачками обыгрывал защитников, туда-сюда их мотал, они даже не знали, как его поймать, на протяжении 10 лет.

    Или когда Сергей Кирьяков приехал в Германию, немцы не знали, как его остановить, постоянно фолили, делали пенальти. Сегодня же так дико смотреть на то, когда один обыграл кого-то, а потом этот момент неделю мусолят!», – сказал Мотовой.

    Также он поделился своим мнением о лучших игроках нынешнего поколения.

    «Кого могу выделить из нынешнего поколения? Андрей Аршавин, Александр Кержаков. Этих двоих в какой-то мере могу. Кержаков и забил много, а Аршавин за последние 10 лет выделялся своими действиями. Не зря же он в Европе играл».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2016 23:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 июня 2016, 18:55

      о поколении 90-х судить не могу, ибо не застал. Но нынешнее выигрывало еврокубки в составе российских клубов, а не забугорных, да и на уровне сборной хотя бы одна бронза Евро есть. А что выигрывали перечисленные Мостовым люди и он сам?

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      Рейтинг: +1636

      Psih86 8 июня 2016, 09:10

      По большому счету он прав.Сейчас деньги это все,кому нужен этот футбол!!!Но если капнуть дальше,то чего добилась сборная Мостового в 90-х?да ни чего,хотя многие тогда в Европе играли,а про Канчельскиса вообще отдельная история,я помню как Сэр А.Ф. сказал что больше в МЮ из России игроков не будет:-)

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 8 июня 2016, 06:38

      У Колыванова за 193 матча в Италии 64 гола не так то это уж и много для нападающего, а какой смысл в обыгрывании пачками если результативность не ахти?

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > АртурZaСМ 8 июня 2016, 09:15

      В принципе не самая плохая. В среднем 1 гол за три игры. А у нынешних какая? Причем в России?

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 июня 2016, 01:10

      так и хочется сказать...потомучто раньше не было у нас...в наших клубах легионеров... но ведь в других то странах были...постоянно...и у них все было прекрасно...
      тогда в чем дело? перестали работатать дюсш?
      у нас сейчас вообще нет таких игроков на которых можно было надеяться... а раньше была даже конкуренция....ломали голову кого лучше послать...и тот хорош...и другой не хуже...упал уровень футбола в россии .. и главное перспектив то нет никаких... достаточно задать себе вопрос...кто из нащих игроков играет за рубежом...?...нет таких и не предвидится в ближайшем будущем... а тут еще...с национализацией паспортами удумали...

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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > fakel-vrn 8 июня 2016, 01:55

      игроки сборной сербии 90% состава играют в топ чемпах , где наши братья славяне проведут время с 10.06. по 10.07. !?

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июня 2016, 00:32

      Сейчас что? - Тырнеты, гаджеты, машинки, девочки.
      А раньше? - Мяч, мяч, мяч, мяч.
      Сейчас что больше всего любят? - Еврики.
      А тогда? - Мяч.
      Потому они денежки "зарабатывают", а после "работы" развлекаются.
      А прежде после тренировок оставались финты разучивать, технику шлифовать, а то и во дворе с пацанами до ночи все тот же мяч пинать.
      Я вот, хоть в секцию не ходил, но с мячом даже в дождь не расставался. Он моросит, а я на площадке чеканю, рекорды бью...

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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > ШарКий вояж в ТуЛузу 8 июня 2016, 01:57

      причём свои личные, и всё остальное не важно....
      ты и мяч....
      красава дядь !!!

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 8 июня 2016, 09:18

      На самом деле раньше интересней парни были. По сути все они были воспитанниками еще советской системы. А там могли дать результат.

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      Рейтинг: +371

      ASG 8 июня 2016, 00:21

      ...момент неделю мусолят!», – сказал Мо"С"товой.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 июня 2016, 23:50

      Все так. Еще Карпин и сам Мостовой.

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