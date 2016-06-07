Газзаев: «Мне непонятны рассуждения наших игроков о вреде натурализации»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своими размышлениями о натурализации.

«Полностью поддерживаю идею натурализации, если речь идет о спортсменах, способных приносить реальную пользу. Сегодня любая страна охотно предоставляет гражданство тем, кто приносит победы.

Однако мне непонятно, когда в сборную привлекают иностранных игроков, чтобы потом сажать их в резерв. Похожая ситуация сейчас с Гилерме, вместо которого можно было бы вызвать тех же Джанаева или Крицюка. Они не меньше этого заслужили, но при этом являются россиянами. А так, складывается ощущение, что вся эта натурализация — некая дань моде», – сказал Газзаев.

Также специалист раскритиковал игроков, которые высказываются против натурализации.

«Мне непонятны рассуждения наших игроков о вреде натурализации. Подобные слова могут серьeзно пошатнуть микроклимат внутри сборной с Гилерме и Нойштедтером в составе.

А ведь сейчас перед российскими футболистами стоят поистине глобальные государственные задачи. Об этом нужно думать в первую очередь, а не высказываться на тему легионеров. Моральное право открыто говорить о таких вещах появится у наших футболистов, когда они начнут выигрывать на чемпионатах мира и Европы. Тогда и надобности кого-то натурализовать не возникнет.

Хотя испанцы, побеждавшие на самом высоком уровне в последние годы, давно привлекают в сборную бразильцев, один из которых, кстати, стал чемпионом Европы в 2008 году».