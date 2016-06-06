Вентура возглавит Италию на два года

Главным тренером сборной Италии станет 68-летний специалист Джампьеро Вентура. Сегодня экс-наставник «Торино» согласовал контракт с местной федерацией футбола. Соглашение рассчитано на два года с зарплатой 1,3 миллиона евро. Вентуре поставлена задача вывести сборную Италии на ЧМ-2018.

Напомним, команду после Евро-2016 покинет Антонио Конте, который с нового сезона станет главным тренером «Челси».