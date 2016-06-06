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    Вентура возглавит Италию на два года

    Главным тренером сборной Италии станет 68-летний специалист Джампьеро Вентура. Сегодня экс-наставник «Торино» согласовал контракт с местной федерацией футбола. Соглашение рассчитано на два года с зарплатой 1,3 миллиона евро. Вентуре поставлена задача вывести сборную Италии на ЧМ-2018.

    Напомним, команду после Евро-2016 покинет Антонио Конте, который с нового сезона станет главным тренером «Челси».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.06.2016 21:01
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 июня 2016, 00:13

      Господа! Поосторожнее с заголовками новостей, а то на международный скандал напороться можно. Заголовок новости, в его нынешнем виде, напрямую гласит о том, что Вентура стал президентом Италии, но, почему-то, всего на 2 года.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 июня 2016, 00:03

      норм

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