Вентура возглавит Италию на два года

Господа! Поосторожнее с заголовками новостей, а то на международный скандал напороться можно. Заголовок новости, в его нынешнем виде, напрямую гласит о том, что Вентура стал президентом Италии, но, почему-то, всего на 2 года.
Главным тренером сборной Италии станет 68-летний специалист Джампьеро Вентура. Сегодня экс-наставник «Торино» согласовал контракт с местной федерацией футбола. Соглашение рассчитано на два года с зарплатой 1,3 миллиона евро. Вентуре поставлена задача вывести сборную Италии на ЧМ-2018.
Напомним, команду после Евро-2016 покинет Антонио Конте, который с нового сезона станет главным тренером «Челси».