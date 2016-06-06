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    Нойштедтер: «Никто не представляет, как Клопп «пихает» своим игрокам»

    Защитник «Шальке-04» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал об опыте выступления под руководством главного тренера Юргена Клоппа.

    — В самом начале карьеры у вас был очень интересный тренер в «Майнце»…

    — Клопп? Да, при нем я подписал свой первый профессиональный контракт. Но с основной командой только тренировался, играл во второй. Через год Клопп ушел, пришел датчанин Йорн Андерсен. И вот при нем я сыграл около двух десятков матчей, после чего отправился в Менхенгладбах.

    — С Клоппом легко работалось?

    — Он же с папой еще вместе играл, я познакомился с ним, когда мне было восемь лет. Если потом против «Боруссии» играл, всегда общались. И даже до сих пор контактируем по телефону.

    — Он действительно gekloppt (дословно — «стукнутый»), как о нем говорят в Германии?

    — Он очень эмоциональный.

    — То есть это не игра на публику, Клопп действительно такой?

    — Да, такой. Всегда был таким. И так орет, и на тренировках орет. Все думают, что команде он никогда не «пихает», но «пихает» еще как! Понятно, что все тренеры это так или иначе делают, но никто не может себе представить, как это делает Клопп. А с фанатами и журналистами он всегда улыбается, делает так, что все смеются. Он очень хорошо работает с молодыми игроками, развивает их. Поэтому, думаю, он оказался нужен «Ливерпулю».

    — Что-то особенное, связанное с ним, можете вспомнить?

    — Да чего только не было… Запомнилось, что папа рассказывал. Он был центральным защитником, а Клопп правым. И когда получал мяч, все знали, что он просто возьмет его и потащит по бровке. Что достаточно вправо пнуть, и Клопп уже несется (смеется). Так и разыгрывали…

    — Кто-то считает, что и футбол у него такой, каким должен быть у выросшего в тренеры правого защитника…

    — Ну, он же хочет все время прессинг. Как потеря, сразу все в кучу на мяч, все атакуют. Но это хороший футбол, раз Клопп два раза выиграл Бундеслигу, один раз Кубок, вышел в финал Лиги чемпионов, а сейчас еще и в «Ливерпуле» стал добиваться успехов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.06.2016 08:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 7 июня 2016, 09:36

      да могли бы и выиграть ле .... клопповцы))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 6 июня 2016, 11:26

      Оборону бы ещё ливеру поправить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 6 июня 2016, 09:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каких это интересно успехов Клопп добился в Ливерпуле???

      -10
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      ...
      Рейтинг: +106

      nice_taste > komandos99 6 июня 2016, 09:45

      финал лиги европы,не успех?

      7
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