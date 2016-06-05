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    Президент «Легии»: «Черчесов просил слишком много денег на трансферы»

    Президент «Легии» Богуслав Леснодорский прокомментировал уход главного тренера команды Станислава Черчесова. Ранее стороны не смогли договорится о продлении контракта российского специалиста.

    «Он просил деньги на трансферы и гарантировал выход в групповой этап Лиги чемпионов, если я выделю 20 миллионов евро. Он был готов поручиться головой в этом, если бы я дал 50 миллионов. Но мы не можем тратить такие деньги, у «Легии» нет инвесторов из Китая или Ближнего Востока», – цитирует Леснодорского Sportowe Fakty.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 22:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS 6 июня 2016, 06:42

      Правильно у каждой команды есть потолок.Который надо усиливать.Иначе в групповой лиге делать нечего

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