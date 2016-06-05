Дешам: «В присутствии Канте на поле все становится легко»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал оценку игре хавбека национальной команды Н'Голо Канте. Специалист отметил, что присутствие на поле игрока «Лестера» значительно облегчает задачу трехцветным в любом матче.

«В присутствии Канте на поле все становится легко и просто. Я, как человек временами игравший на его позиции, в курсе, что легко там бывает крайне редко. В основном бывает наоборот, но Н'Голо всегда четко знает свою задачу и выполняет ее. При этом он показывает весьма высокий уровень, чем невероятно помогает команде.

Я сильно рад за него, Канте по характеру тихий и спокойный, на его лице всегда присутствует улыбка и он уже продемонстрировал свои большие способности», – сказал Дешам.