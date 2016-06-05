Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Наша задача – выйти в финальную часть чемпионата мира-2018»

    Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес рассказал о перспективах своей национальной команды. Напомним, что вчера голландцы товарищеском обыграли Австрию (2:0).

    «Очень приятно выиграть последний матч для себя в сезоне. Надеюсь, я буду в числе тех, кого тренер поставит в основу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Я продолжаю работать над этим, но важно, в какой форме я буду к осени. Наша задача – выйти в финальную часть чемпионата мира-2018», – цитирует Voetbal International игрока «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2016 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11