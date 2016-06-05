Промес: «Наша задача – выйти в финальную часть чемпионата мира-2018»

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес рассказал о перспективах своей национальной команды. Напомним, что вчера голландцы товарищеском обыграли Австрию (2:0).

«Очень приятно выиграть последний матч для себя в сезоне. Надеюсь, я буду в числе тех, кого тренер поставит в основу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Я продолжаю работать над этим, но важно, в какой форме я буду к осени. Наша задача – выйти в финальную часть чемпионата мира-2018», – цитирует Voetbal International игрока «Спартака».