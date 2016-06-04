Наводнение не сорвет подготовку сборной России к Евро-2016

Сильнейшее наводнение во Франции не сможет помешать сборной России нормально готовиться к стартовой встрече на чемпионате Европы с командой Англии.

В понедельник подопечные Леонида Слуцкого приступят к тренировкам в Круасси-сюр-Сен, где сборную России ждут два натуральных поля.

«У нас нет никакого наводнения. Река затопила подвалы домов, расположенных на набережной. Но наш комплекс находится выше, так что оба поля, предназначенных для сборной России, не затронуты», – сообщил представитель комплекса Parc Omnisports в Круасси-сюр-Сен Лоран Трибу.