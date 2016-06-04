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Слуцкий: «В команде собраны здравомыслящие люди»

4 июня 2016, 11:35
13

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий признал, что его никак не тревожит большое количество шуток внутри коллектива.

«Я стараюсь контролировать все эти процессы. В команде собраны здравомыслящие люди, прекрасно понимающие, когда можно и даже нужно пошутить, а когда лучше от этого воздержаться. Естественно, что чем ближе будут матчи, тем выше поднимется уровень волнения и ответственности.

У нас собраны люди с совсем разным чувством юмора. У Дзюбы и Васи Березуцкого один стиль, у Олега Иванова – совсем другой.

Кому присущ более тонкий юмор? Вы представляете, насколько недовольными окажутся Дзюба с Васей, если я сейчас скажу, что их юмор – не тонкий?! Поэтому скажу о другом: шутить пытаются даже те люди, о которых можно было бы подумать, что они немые от рождения. И я этому рад», — сказал он.

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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343443
1465031842
здравомыслящие пердуны.которых давно гнать надо
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_CSKA_Forever
1465032959
На поле надо мыслить
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Толяныч-58
1465034855
Ребята!Удачи Вам и везения.А Слуцкому мудрости и тоже везения и удачи!
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nemolod
1465035106
Главное,чтобы в матчах Евро не получилось "кривое зеркало"!
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ivanthebest
1465035431
есть сомнения на этот счёт...
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Громит
1465038899
Не футболисты, а камеди клаб какой то))
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Вомбат
1465039966
Атмосфера в команде это важно (мы помним что было при Капелло), но это все же не самое главное. Главное - игровые связи. Пока их не видно.
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eleng
1465040532
Видимо "Дзюба и Вася" далеко не тонкие юмористы, только сами понимают, что они пошутили.
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bringing
1465040625
И Регина Дубовицкая с вами
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multiscan
1465046946
Не знаю ничего о здравомыслии игроков нашей команды, но у Слуцкого, заявившего накануне ответственнейшего турнира, о своей возможной отставке после возможного проигрыша сербам, чувство здравомыслия куда-то улетучилось!
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