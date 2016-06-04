Слуцкий: «В команде собраны здравомыслящие люди»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий признал, что его никак не тревожит большое количество шуток внутри коллектива.

«Я стараюсь контролировать все эти процессы. В команде собраны здравомыслящие люди, прекрасно понимающие, когда можно и даже нужно пошутить, а когда лучше от этого воздержаться. Естественно, что чем ближе будут матчи, тем выше поднимется уровень волнения и ответственности.

У нас собраны люди с совсем разным чувством юмора. У Дзюбы и Васи Березуцкого один стиль, у Олега Иванова – совсем другой.

Кому присущ более тонкий юмор? Вы представляете, насколько недовольными окажутся Дзюба с Васей, если я сейчас скажу, что их юмор – не тонкий?! Поэтому скажу о другом: шутить пытаются даже те люди, о которых можно было бы подумать, что они немые от рождения. И я этому рад», — сказал он.