Овчинников: «Без ошибок судей футбол потеряет часть своей привлекательности»

Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников считает, что введение видеоповторов может пагубным образом сказаться на привлекательности футбола.

«Футбол ведь тем и хорош, что в нем есть ошибки игроков и арбитров. Людям нравится такая игра, в которой правила радикально не меняются уже более 100 лет. Это объединяет многие поколения в любви к нашему виду спорта.

Помните, как меня удалили в матче Евро-2004 со сборной Португалии? В том эпизоде я не играл рукой за пределами штрафной площади и не заслуживал удаления, но если бы таких ошибок не было, футбол бы потерял часть своей привлекательности. Мне идея с видеоповторами не внушает доверия», – подчеркнул Овчинников.