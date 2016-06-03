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Овчинников: «Без ошибок судей футбол потеряет часть своей привлекательности»

3 июня 2016, 18:03
3

Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников считает, что введение видеоповторов может пагубным образом сказаться на привлекательности футбола.

«Футбол ведь тем и хорош, что в нем есть ошибки игроков и арбитров. Людям нравится такая игра, в которой правила радикально не меняются уже более 100 лет. Это объединяет многие поколения в любви к нашему виду спорта.

Помните, как меня удалили в матче Евро-2004 со сборной Португалии? В том эпизоде я не играл рукой за пределами штрафной площади и не заслуживал удаления, но если бы таких ошибок не было, футбол бы потерял часть своей привлекательности. Мне идея с видеоповторами не внушает доверия», – подчеркнул Овчинников.

Источник: Известия
Весь мир ЦСКА Овчинников Сергей
Комментарии (3)
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AspiD123
1464969739
Согласен.
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Мохнатый
1464969877
Нет, ничего футбол не потеряет, а наоборот приобретет.
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nemolod
1464982660
Привлекательность футбола совсем не в том,что арбитр начинает свистеть в одну сторону и делать результат по своему или чьему-то усмотрению,ломая судьбы и карьеры тренерам и игрокам! Наоборот,когда на поле идет пусть и жесткая,но честная борьба,а судья вмешивается лишь когда это необходимо,то такие матчи надолго запоминаются,а игроки и тренеры обеих команд просто благодарны судье!
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