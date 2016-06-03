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  • Смолов: «Хочу порадовать болельщиков и выступить на Евро-2016 еще сильнее»

Смолов: «Хочу порадовать болельщиков и выступить на Евро-2016 еще сильнее»

3 июня 2016, 16:27
3

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов, признанный сегодня лучшим игроком нынешнего сезона РФПЛ, поделился своими впечатлениями.

— По опросу тренеров клубов премьер-лиги вы стали лучшим игроком чемпионата. Что значит для вас их выбор?

— Конечно, мне очень приятно, что именно тренеры сделали выбор в мою пользу. Хочу каждого поблагодарить за свой выбор. Но хочу сразу заметить — без поддержки моих партнеров ничего не получилось бы. И я понимаю, что если хоть немного сбавлю в следующем чемпионате, эта награда ничего не будет стоить.

— Кого считаете главным конкурентом за звание лучшего игрока чемпионата?

— В первую очередь это Халк из «Зенита», который демонстрирует высокий уровень из года в год. Также сильный сезон провел спартаковец Куинси Промес.

— Могли предположить перед началом сезона, когда переходили в «Краснодар», что все сложится для вас настолько успешно?

— Честно — нет. Ключом к успеху стало то, что партнеры, тренеры, руководство в меня поверили. Это очень важно, вдохновляет. Именно доверие позволяло мне воплощать все то, что мы задумывали и отрабатывали на тренировках.

— Можно сказать, что вы на кураже подходите к Евро?

— Чемпионат закончился, поэтому для меня все начинается с чистого листа. На чемпионате Европы все будет совсем иначе — и уровень сопротивления, и класс соперников. Так что нужно играть еще сильнее, чтобы радовать болельщиков.

— Переполненный «Велодром», звучат гимны, рядом сборная Англии. Есть уже предстартовый мандраж?

— Пока нет, больше чувствуется атмосфера сборов. Мы тренируемся в двухразовом режиме, поэтому полное ощущение предсезонной подготовки. Думаю, когда переедем во Францию после матча с Сербией, тогда начнется чувство приближающегося турнира. Определенно, эмоции у игроков будут совсем другие. Все-таки сравнивать товарищеские матчи и официальные сложно.

— Для вас начинается новый этап в карьере?

— Он будет новым, если удастся оправдать выбор тренеров и регулярно повышать свой уровень.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Смолов Федор
Комментарии (3)
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sidul1
1464983649
хоть один забей и на том спасибо,звезды липовые
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bolela_16
1465112730
Удачи на ЕВРО, Федя!!!
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FduchFM
1465230303
Никто не против Дядя Фёдр!!!
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