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    Неймар: «Плакал после вылета «Барселоны» из нынешнего розыгрыша ЛЧ»

    Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о конкуренции в чемпионате Испании, а также выразил мнение, что форвард «Реала» Криштиану Роналду является одним из лучших футболистов в мире.

    – Когда вы последний раз плакали?

    – После вылета из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Атлетико».

    – Кто сейчас в Испании вторая команда – «Реал» или «Атлетико»?

    – Уже очень тяжело сказать, кто сейчас является вторым. Чемпионат Испании стал очень сбалансированным.

    – Если бы у «Барселоны» был Роналду, то он проходил бы в основной состав?

    – Не знаю, но могу сказать, что Роналду — один из лучших футболистов в мире.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2016 13:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 4 июня 2016, 02:52

      То есть, первая команда в Испании это Барселона и это как бы не обсуждается?)))

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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 02:14

      И не один Неймар такой, видела слёзы и у других футболистов, и не хочется в этом случае называть их плаксами, как водится это удел слабого пола, но тут совсем другое отношение, так могут плакать только настоящие мужчины, но, оговорюсь, это моё, чисто женское видение ситуации, мужской пол вполне может со мной не согласиться

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 июня 2016, 19:58

      Лучше бы на матче бегал и играл, чем потом плакать

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      Рейтинг: +17

      ANDY38 3 июня 2016, 14:35

      " Поэтому перейду в Реал, чтоб не плакать и долбится в десна с Кристинкой" ))))

      -2
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