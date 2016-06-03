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    Гюндоган: «Гвардиола дал понять, что рассчитывает на меня, несмотря на травму»

    Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что Хосеп Гвардиола сыграл значимую роль в его переезде в Англии.

    «Не секрет, что философия игры Гвардиолы очень подходит мне с моими выигрышными пунктами. В разговоре Гвардиола дал понять, что я нужен ему, несмотря на мою травму. То, что тренер доверяет мне и хочет иметь в своем распоряжении, еще больше придало мне сил», — сказал Гюндоган в интервью SID.

    Напомним, что Гюндоган получил травму колена на тренировке «Боруссии». Вне игры он будет от трех до пяти месяцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2016 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 3 июня 2016, 23:03

      Хавбек МС, а в профиль заходишь - там хавбек Боруссии

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