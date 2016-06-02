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    Гюндоган стал игроком «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» объявил о приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Илкая Гюгдогана. Игрок сборной Германии заключил с английским клубом соглашение до 2020 года.

    Ранее сообщалось, что за трансфер 25-летнего футболиста «Сити» заплатит порядка 30 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Гюндоган провел в составе «Боруссии» 40 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    02.06.2016 11:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 июня 2016, 00:16

      игрока на лавку взяли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 2 июня 2016, 12:59

      Спасибо за всё,Илкай,и удачи!Опять теряем лидеров...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 июня 2016, 12:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ..........по меркам рфпл только если хороший! По меркам МС или Боруссии игрок ни о чем

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 2 июня 2016, 12:41

      Хороший игрок

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2016, 12:35

      Главное чтобы без травм

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Morata29 2 июня 2016, 12:03

      Да уж, всю Боруссию походу раскупят )
      такая команда была

      3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 июня 2016, 11:33

      Удачи ему!

      2
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 2 июня 2016, 11:29

      Это хорошее усиление

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