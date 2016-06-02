Гюндоган стал игроком «Манчестер Сити»

игрока на лавку взяли
«Манчестер Сити» объявил о приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Илкая Гюгдогана. Игрок сборной Германии заключил с английским клубом соглашение до 2020 года.
Ранее сообщалось, что за трансфер 25-летнего футболиста «Сити» заплатит порядка 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Гюндоган провел в составе «Боруссии» 40 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
.@Guendogan8 signs for City! #WelcomeIlkay #mcfc https://t.co/a5Nkykajbl— Manchester City FC (@MCFC) 2 июня 2016 г.