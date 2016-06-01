Семак: «К большому сожалению, в этом составе сборной России не так много новых имен и звездочек»

Тренер сборной России Сергей Семак выразил сожаление по поводу того, что в состав национальной команды не был вызван ряд молодых футболистов, а также сравнил подготовку к грядущему чемпионату Европы с тренировочными сборами перед Евро-2008.

«К большому сожалению, не так много новых имен наших маленьких звездочек, которые в российском чемпионате каждый год вспыхивают. Через этот отборочный цикл прошла целая группа молодых футболистов – кто-то попал, а кто-то находится пока в поле зрения. Но думаю, что поехали все сильнейшие. Конечно, можно говорить о том, что есть еще категория футболистов, которые тоже могли бы поехать. Но вот на данный момент тренерский штаб решил сделать выбор в пользу тех футболистов, которые есть сейчас.

Перед Евро-2008 нагрузка была немного выше, у нас тогда было больше времени на подготовку, мы могли позволить себе больше работать над какими-то потенциальными характеристиками. Но и сейчас ребята много работают, может, не так интенсивно, но эта работа объемная, тренировок много, ребята устают. Пока каких-то гипернагрузок нет, но мне кажется, все идет в меру, как и должно быть», – сказал Семак.