«Ювентус» не устроила высокая цена за Джеко

Руководство «Ювентуса» отказалось от идеи приобрести нападающего «Ромы» Эдина Джеко из-за завышенной трансферной стоимости. Он должен был заменить в Турине Альваро Морату, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. В римском клубе готовы были продать 30-летнего боснийца за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джеко сыграл 31 матч в итальянской Серии А, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.