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    «Ювентус» не устроила высокая цена за Джеко

    Руководство «Ювентуса» отказалось от идеи приобрести нападающего «Ромы» Эдина Джеко из-за завышенной трансферной стоимости. Он должен был заменить в Турине Альваро Морату, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. В римском клубе готовы были продать 30-летнего боснийца за 15 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Джеко сыграл 31 матч в итальянской Серии А, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    01.06.2016 07:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 1 июня 2016, 09:54

      да вы видели сколько он в пустые не положил?!как он вообще еще в нападении остается?!)))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июня 2016, 07:59

      Будь по моложе то нормальная цена бы была....а так 8-9

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