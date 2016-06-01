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    Перес обсудит с Зиданом трансферы Погба и Де Хеа

    Президент «Реала» Флорентино Перес высказал свое мнение о возможных трансферах полузащитника «Ювентуса» Поля Погба и голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    «Погба – фантастический футболист, но у нас есть шесть хороших полузащитников. Мне нравится игра француза, но сложно вести переговоры без точной цены. Если бы его выставили на трансфер, то мы бы начали переговоры.

    Де Хеа? Такие вопросы я не могу решать сам. Я не уверен в том, что в одной команде нужны два высококлассных вратаря.

    В любом случае, о всех трансферах я буду разговаривать с Зиданом», – заявил Перес.

    Источник: Goal.com

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    01.06.2016 00:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 1 июня 2016, 14:56

      Опа! Перес с кем-то начал советоваться! 0_о

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 1 июня 2016, 06:29

      Новость высосанная из пальца..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      y-ago 1 июня 2016, 02:26

      Погба прекрасный полузащитник, но в Реале есть не хуже: Модрич, Кросс, отличный опорник Казимиро и т.д. Нужно искать центрнапа, а также замену абсолютно свехнувшемуся Пепе. Что касается Де Хеа, на мой взгляд, Навас ничуть ему не уступает...

      2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 1 июня 2016, 01:59

      вот хитрый ЛИС!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 1 июня 2016, 01:45

      мельчают потребности Переса)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 1 июня 2016, 01:39

      Столько шумихи вокруг погба, на фига он реалу ?
      Это он в юппи игрок в реале таких как он тьма

      -1
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      Рейтинг: -25

      Топс 1 июня 2016, 01:07

      Хороший Погба

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 1 июня 2016, 00:45

      Вам с Берлускони на пенсию пора, моразматики старые...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 1 июня 2016, 00:30

      Какие переговоры о Погба? Уже не раз ему и остальным ответили что Поль ОСТАЁТСЯ В ЮВЕНТУСЕ!! Как б...я ещё говорить то? Пустослов это Перес!

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