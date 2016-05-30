Колосков: «Угроза теракта на Евро-2016 нереальна»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал, появившуюся в СМИ, информацию о том, что во время проведения матча группового турнира Евро-2016 в Марселе, в котором будут встречаться Англия и Россия, возможна террористическая угроза.

«Угроза теракта на чемпионате Европы нереальна. Это все звенья одной цепи: как только где-то появляется Россия, там сразу нагнетаются страсти. Силы безопасности для того и существуют, чтобы обеспечить полную сохранность участников Евро», – заявил Колосков.