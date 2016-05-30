Семак: «Играть ребятам придется на фоне нагрузок»

Тренер сборной России Сергей Семак рассказал о задачах команды на два ближайших товарищеских матча перед стартом Евро-2016 во Франции.

– Можете рассказать о текущем состоянии игроков – у кого оно лучше, у кого хуже?

– Надеюсь, что в итоге оно у всех окажется замечательным, сейчас же пока действительно отличается – у каждого свои особенности организма. Ну, работа и построена так, чтобы к старту привести всех к общему знаменателю. При этом важнейшим моментом является профилактика – необходимо избежать травм. Все это непросто, но мы стараемся.

– Каковы основные задачи на предстоящие товарищеские матчи с чехами и сербами?

– Еще раз проверить игроков, посмотреть их в деле. Глянем, куда мы движемся, в каком состоянии находимся, как будем реализовываться то, что сейчас накапливаем в тренировках.

– Стоит ли в этих играх ожидать экспериментов с составом?

– Возможны разные варианты – определимся ближе к матчам. Состояние у игроков пока разное, у кого-то есть небольшие мышечные проблемы, и рисковать здоровьем никто, естественно, не станет.

– А замен много планируете или будете уже входить в соревновательный режим?

– Тоже пока не могу сказать. Посмотрим на состояние игроков непосредственно в день матча. Играть ребятам все равно придется на фоне нагрузок.