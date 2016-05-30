Глушаков: «Задача-минимум? Хотя бы дойти до полуфинала»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что задача минимум для национальной команды на предстоящем Евро-2016 во Франции – выход в полуфинал турнира.

«Знаю, что третье место может теоретически позволить нам выйти из группы, но нам не стоит на это ориентироваться, оглядываться на другие квартеты. Нужно брать свои очки и выходить напрямую. Главное – это именно выйти из группы, а потом пройти еще дальше и дальше. Задача-минимум? Хотя бы дойти до полуфинала, а там – и до финала. Надо метить как можно выше.

Команда должна быть единым целым. Нужно выйти и играть друг за друга, чтобы всей душой переживали за команду не 11 человек, а все 23. Считаю, что коллектив и атмосфера в команде – это превыше всего. Ну и не обойтись без удачи», – рассказал Глушаков.

Напомним, что первый матч на групповом этапе Евро-2016 во Франции сборная России проведет 11 июня против Англии.