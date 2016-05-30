ИГИЛ планирует террористическую атаку на матче Англия – Россия

Во время проведения матча группового турнира Евро-2016 в Марселе, в котором будут встречаться Англия и Россия, возможна террористическая угроза. Террористы-смертники запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ помимо бомб намерены использовать стрелковое оружие и даже дронов, переносящих химические вещества.

Такая информация была найдена в компьютере Салаха Абдеслама – одного из организаторов атак в Париже и Брюсселе. Его ноутбук был найден во время полицейского рейда в марте в Брюсселе.

«Они могут произвести атаку на неохраняемые зоны. Это то, что беспокоит нас больше всего. Бары, в которых будут отдыхать болельщики, очень легкая мишень. Сейчас мы плотно работаем над этим вопросом с французской стороной», – заявил один из представителей органов безопасности Великобритании.

Напомним, что встреча Англия – Россия состоится 11 июня.