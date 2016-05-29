Смолов: «Никогда не скрывал, что хочу уехать в Европу»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассматривает грядущий Евро-2016 как возможность проявить себя и засветиться перед европейскими клубами.

«Я никогда не скрывал мыслей уехать в Европу. Евро – отличная возможность показать себя. Из всех зарубежных лиг мне ближе всего немецкая.

Но командные результаты ставлю выше личных. Я буду счастлив, если наша сборная пробьется как можно выше. Мои голы не обязательны. Даже не думал о том, сколько забью», – заявил Смолов.

Напомним, в сезоне-2010/11 Смолов выступал в составе «Фейеноорда». За голландскую команду провел 14 матчей, в которых забил один мяч.