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    Бельерин не намерен менять «Арсенал» на «Барселону»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин дал понять, что не собирается в ближайшее время уходить из лондонского клуба. Ранее сообщалось, что в услугах испанца заинтересована «Барселона», которая хочет заменить им Дани Алвеса.

    «Думаю, если вы провели хороший сезон, то слухи о вашем будущем неизбежны. Однако я никак не реагирую на них. У меня есть агент, который занимается всем тем, что происходит вне футбольного поля.

    Конечно, мне приятно, что я заинтересовал «Барселону», но я не думаю об этом. Я счастлив в «Арсенале», – сказал Бельерин.

    Источник: AS

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    28.05.2016 07:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 31 мая 2016, 01:08

      пиздюк ваш балерина... прискачет в Барсу, пернуть не успеете, и всем жопы облизывать будет... этоже Барса... о Месси, Неймар можна Вам первым жопу поцеловать, я всегда мечтал играть здесь, моя мечта сбылась...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 28 мая 2016, 17:46

      Надеюсь Эктор не повторит путь Фабрегаса.

      1
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Пикап96 30 мая 2016, 18:04

      Думаю, он надолго останется

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