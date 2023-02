Бускетс договорился о новом контракте с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не покинет каталонский клуб в ближайшее время. 27-летний хавбек согласовал с сине-гранатовыми новое соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года. Официально о продлении договора будет объявлено позднее.

Стоит отметить, что в контракт включен пункт о сумме отступных за футболиста сборной Испании в размере 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Бускетса заинтересован «ПСЖ», который готов заплатить за него 100 миллионов евро.

Sergio Busquets agrees contract extension to keep him at Barça until 2021 https://t.co/gbV5sE3UUb #FCBlive pic.twitter.com/5rDEr9LqMN