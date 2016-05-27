Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бускетс договорился о новом контракте с «Барселоной»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не покинет каталонский клуб в ближайшее время. 27-летний хавбек согласовал с сине-гранатовыми новое соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года. Официально о продлении договора будет объявлено позднее.

    Стоит отметить, что в контракт включен пункт о сумме отступных за футболиста сборной Испании в размере 200 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в услугах Бускетса заинтересован «ПСЖ», который готов заплатить за него 100 миллионов евро.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2016 15:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 27 мая 2016, 16:00

      Отличная новость!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11