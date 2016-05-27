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    Лужный назвал Никифорова, Цымбаларя и Саленко предателями Украины

    Бывший защитник сборной Украины Олег Лужный вспомнил о первом матче в истории национальной команды, а также обвинил ряд футболистов в предательстве.

    «Воспринимали ли первый матч в истории сборной Украины как исторический? Еще как воспринимали! Другое дело, что формы не было, но ничего страшного. Такова наша история, ее не перепишешь. Помню, что ни одного легионера у нас не было – исключительно игроки «Динамо», «Шахтера», «Черноморца» и «Днепра». Также был создан тренерский совет из трех наставников – сборную к матчу готовили Прокопенко, Пузач и Яремченко. Играли не в Киеве, а в Ужгороде, чтоб венграм было ближе добираться.

    В том матче принимали участие Никифоров, Цымбаларь и Саленко, позже игравшие за сборную России. Стоит ли считать их предателями? Да, это и есть чистое предательство! Они должны были играть за свою сборную. Понятно, что им в России предложили лучшие условия. И все же, несмотря на то что они играли в чемпионате России, они не должны были соглашаться выступать за сборную России. Никакие деньги не могут сравниться с патриотизмом. Даже соблазн выступления на ЧМ-1994 не должен был повлиять на решение сменить гражданство. Я бы точно никогда не променял Родину!» – приводит слова Лужного украинский журнал «Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 06:41
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +10

      Victor09 6 июня 2016, 00:21

      Смерть хохлам! Смерть укропам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 31 мая 2016, 21:03

      Чувак просто -больненько-

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 27 мая 2016, 18:06

      Ушлепок ты Лужный!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 мая 2016, 16:26

      хохлы сами предатели пожи3ни

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 27 мая 2016, 15:58

      Вообще-то их Родина - СССР! Так что ни какую Родину они не предовали. И вообще, кто ОНИ и кто лужный.

      8
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 27 мая 2016, 15:13

      Опять политика в футбол залезла.

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 27 мая 2016, 14:22

      Чи не пофиг.. Если они изменили гражданство за ради денег, тогда да. Взять того же Алиева и Милевского, тоже считали предателями России и Белоруссии... Та и ладно там Никифоров и Цымбаларь Обоя воспитанники Черноморца. А Саленко тут причем??

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 мая 2016, 13:01

      Блин-слов нет,одно слово ХОХОЛ.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 27 мая 2016, 12:55

      а каким боком сюда Саленко приплел зенитовский воспитанник прошел все ступени от и до

      0
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      Рейтинг: +80

      СК 27 мая 2016, 12:03

      Лужный? Кто такой? Не помню. Вот Никифорова, Цымбаларя и Саленко помню, а этого нет.
      И, главное, кто бы говорил. Заявляет «Я бы точно никогда не променял Родину!». Да в то время Родиной у нас всех был СССР, Вот сам он Родину на окраину и променял!

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