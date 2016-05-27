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    Конте хочет избавиться от бразильцев в «Челси»

    Новый главный тренер «Челси» Антонио Конте собирается попрощаться сразу с несколькими бразильскими игроками в ближайшее трансферное окно.

    Конте стало известно, что одна из главных проблем в раздевалке – бразильское влияние.

    Оскар, скорее всего, покинет клуб: им интересуются «Ювентус» и клубы китайской Суперлиги. Аренда Алешандре Пато не будет продлена, а будущее Диего Косты также становится неясным.

    Один из лучших игроков минувшего сезона Виллиан сейчас не перейдет в «Манчестер Юнайтед», но руководство лондонцев не готово предложить ему улучшенный контракт, что повышает шансы на его уход.

    Сейчас Конте готовит сборную Италии к Евро, после которого преступит к работе в «Челси».

    Источник: Daily Star

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    27.05.2016 02:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +806

      тигрик 27 мая 2016, 13:58

      Все очень просто...нужен киллер

      0
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      ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > тигрик 28 мая 2016, 01:28

      Ну у итальяшек с этим проблем никогда не было...

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 мая 2016, 08:27

      Всех бразильцев хочет убрать и в тоже время заменить их игроками из итальянской лиги

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 мая 2016, 06:59

      Нормально)) ещё никого не потренировал а уже избавляется)) кучеряво живут в АПЛ))

      1
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 27 мая 2016, 02:35

      Конте прийдет не настроить по сути хороших игроков на хорошую игру, а убрать основу и тем самым развалить команду.

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