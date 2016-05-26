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    Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду опроверг информацию о возможном переходе в стан «Манчестер Юнайтед».

    Слухи о возвращении португальца на «Олд Траффорд» усилились после новостей о том, что главным тренером «красных дьяволов» станет его соотечественник Жозе Моуринью.

    «Сейчас это невозможно, я наслаждаюсь пребыванием в «Реале» и хочу продолжить тут выступать. Для меня лучше клуба быть не может, если вы посмотрите на статистику, то поймете, что это величайший клуб. Переход в другую команду сейчас исключен.

    Моуринью уже подписал контракт, верно? Думаю, это хорошо для клуба. Надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» вернется на вершину. Такому великому клубу не хватило индивидуальности в прошедшем сезоне.

    Было тяжело наблюдать за проблемами в «МЮ», потому что этот клуб близок мне. Я надеюсь, Жозе сможет вернуть их на лидирующие позиции», – сказал Роналду.

    Источник: Skysports

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    26.05.2016 20:41
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