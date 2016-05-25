Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» готов потратить на трансфер Маноласа 40 миллионов евро

    «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Ромы» Константиноса Маноласа. Сообщается, что представители «красных дьяволов» и игрок уже провели встречу, на которой обсудили детали вероятного трансфера.

    Английский клуб готов удовлетворить финансовые требования «волков» и заплатить за 24-летнего игрока сборной Греции 40 миллионов евро.

    В случае продажи Маноласа до первого сентября 2016-го года, «джаллоросси» будут обязаны 50% от суммы сделки перечислить «Олимпиакосу». Поэтому существует вероятность аренды грека манкунианцами с правом последующего выкупа.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 мая 2016, 23:51

      За такие деньги не нужен! Лучше Гарая у Зени отжать и дешевле будет и толку в разы больше.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11